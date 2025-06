Baviera auto sulla folla | arrestato un 48enne Media tedeschi | Moglie e figlia del conducente tra i feriti

Un tragico incidente scuote Passau, in Baviera, dove un uomo di 48 anni ha investito una folla con la sua Mercedes, ferendo diversi persone, tra cui la moglie e la figlia. La comunità è sotto shock mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda. La sicurezza pubblica è in primo piano, ma cosa ha portato a questa violenza? Restate con noi per gli aggiornamenti.

Un uomo di 48 anni ha investito un gruppo di persone a Passau, in Baviera, provocando diversi feriti. Il numero preciso non è ancora noto. Tra i coinvolti, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, ci sarebbero anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 anni del conducente. L’uomo alla guida dell’auto, una Mercedes, è stato arrestato dalla polizia. Tutto è accaduto attorno alle 15.30. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non escludono che l’incidente possa essere stato volontario. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

