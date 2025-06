Basolato imbrattato dopo il rifacimento dell' asfalto in viale Mennitti Elmo | Denuncio ditta e direzione lavori

Dopo il rifacimento dell'asfalto in viale Domenico Mennitti, il basolato imbrattato solleva polemiche e accuse. I residenti denunciano i danni causati dalla ditta incaricata dei lavori e dalla direzione lavori, criticando il modo in cui sono stati gestiti i lavori e le conseguenze sulla pavimentazione storica. È emergenza e si attende una risposta immediata per tutelare il patrimonio e ripristinare la bellezza di questa arteria.

È polemica sui danni creati dalla ditta che, nelle scorse ore, si è occupata di rifare l'asfalto viale Domenico Mennitti, ex via del Mare. Le segnalazioni e il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Basolato imbrattato dopo il rifacimento dell'asfalto in viale Mennitti, Elmo: «Denuncio ditta e direzione lavori»

In questa notizia si parla di: Asfalto Viale Mennitti Ditta

