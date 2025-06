Basket | Virtus Bologna ancora impresa è finale scudetto! Milano battuta in gara-4 Shengelia mattatore

La Virtus Segafredo Bologna dimostra ancora una volta di essere una vera e propria forza del basket italiano, conquistando con determinazione la finale scudetto nonostante le assenze chiave. La vittoria in gara-4 contro l’EA7 Milano, con un Toro Shengelia inarrestabile, apre un nuovo capitolo emozionante della stagione, promettendo sfide spettacolari e imprevedibili. La sfida tra le due grandi rivali si preannuncia come un vero e proprio spettacolo di talento, cuore e passione.

La Virtus Segafredo Bologna compie un’altra impresa. Ancora priva di Achille Polonara e Will Clyburn, la formazione di Dusko Ivanovic conquista la finale scudetto battendo in gara-4 l’EA7 Emporio Armani Milano per 78-84. Memorabile Tornike Shengelia, con 25 punti d’oro per raggiungere la Germani Brescia, mentre dalla parte dell’Olimpia non basta un immenso Nikola Mirotic da 30 punti. Sarà dunque una finale inedita, con gara-1 e gara-2 che andranno in scena a Bologna prima di spostarsi a Brescia. E a Milano, intanto, dovranno necessariamente aprirsi vari ordini di domande. Subito altissimi i ritmi ad Assago: colpisce da tre Taylor, poi comincia fin da subito qualche sequela di tiri liberi prima che arrivi Mirotic a sistemare un paio di cose per il 6-5. 🔗 Leggi su Oasport.it