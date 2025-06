Basket Serie A | la Virtus sbanca ancora il Forum e raggiunge la quinta finale consecutiva

La Virtus Segafredo Bologna si conferma protagonista indiscussa del panorama cestistico italiano, conquistando con autorevolezza la quinta finale consecutiva. Sfoderando grinta e determinazione, i bianconeri battono ancora una volta l’EA7 Emporio Armani Milano al loro fortino, il Forum, dimostrando di avere carattere e talento. Ora, pronti a sfidare Brescia, sono determinati a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia del basket italiano.

Milano, 7 giugno 2025 – La Virtus Segafredo Bologna elimina l’EA7 Emporio Armani Milano vincitrice degli ultimi tre campionati e raggiunge la quinta finale scudetto consecutiva, nella quale affronterà – a partire da giovedì e con il fattore campo favorevole – la Germani Brescia. Ancora orfani di Achille Polonara e Will Clyburn, i bianconeri hanno sfoderato l’ennesima prestazione tutta cuore e hanno espugnato per la seconda volta di fila l’Unipol Forum di Assago piegando 84-78 l’Olimpia e chiudendo la serie sul 3-1. Una vittoria maturata in rimonta (i bianconeri erano a -12 ad inizio secondo quarto) e su cui c’è la firma in calce di Tornike Shengelia, che si è caricato la squadra sulle spalle chiudendo con un bottino personale di 25 punti e 10 rimbalzi per un complessivo 35 di valutazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus sbanca ancora il Forum e raggiunge la quinta finale consecutiva

