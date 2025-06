Basket 3×3 maschile | Italia battuta nettamente dalla Germania Corsa agli Europei già in salita

Il torneo di qualificazione agli Europei di basket 3x3, partito a Kosice, mette subito alla prova le ambizioni dell’Italia maschile. Dopo una sconfitta schiacciante contro la Germania, la corsa azzurra si complica in modo evidente. Con due partite ancora da giocare, il nostro destino si gioca tra speranze e sfide decisive. La sfida per i tre posti disponibili si fa più intensa che mai, e il risultato di oggi potrebbe già delineare il cammino verso Copenaghen.

Ha preso il via a Kosice, in Slovacchia, il torneo di qualificazione agli Europei di basket 3×3 che si disputeranno a Cpenhagen dal 5 al 7 settembre. E l’Italia maschile ha esordito contro la Germania nella prima delle due sfide della fase a gironi (l’altra sarà questo pomeriggio contro il Portogallo) che tra oggi e domani decreteranno il destino azzurro. Tre i posti in palio per il torneo continentale, con le migliori due dei quattro gironi che passeranno ai quarti di finale. Avvio difficile per gli azzurri, con la Germania che fa il match e va facilmente sul 5-0. Un paio di banali palle perse non aiutano l’Italia e azzurri che hanno bisogno di 2 minuti per sbloccarsi con Carlo Fumagalli, anche se i tedeschi sono già scappati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3 maschile: Italia battuta nettamente dalla Germania. Corsa agli Europei già in salita

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Germania Basket Maschile Italia

Germania-Italia apre la stagione della nazionale maschile - Gli azzurri di De Giorgi in campo al BMW Park di Monaco di Baviera domenica alle 16.00 per il primo match ufficiale prima dell'esordio in VNL ... Come scrive tuttosport.com

Potenza, l'Italia Under 18 sconfitta dalla Germania al PalaPergola - POTENZA - Sconfitta per l'Italia di basket maschile under 18 nella seconda giornata del Torneo Internazionale di Potenza. Gli azzurri allenati da Andrea Capobianco hanno perso contro la Germania ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Olimpiadi Parigi 2024, basket maschile: tutti i risultati e le classifiche - Non c’è l’Italia, che ha mancato la qualificazione nell’ultimo torneo preolimpico, ma lo spettacolo è assicurato. Ecco, quindi, tutti i risultati e le classifiche del torneo di basket maschile alle ... Si legge su sportface.it

USA-Germania 111-113: tedeschi in finale con la Serbia, MONDIALE RIBALTATO | DAZN Highlights