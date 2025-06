Basket 3×3 l’Italia femminile cede anche contro la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia femminile di basket 3×3 affronta un momento difficile nelle qualificazioni agli Europei, incassando una sconfitta contro la Slovenia che complica il cammino verso la fase finale. A Kosice, le azzurre hanno mostrato cuore e determinazione nonostante le difficoltà, ma il risultato sfavorevole lascia tutto aperto per il futuro. Domani sarà decisivo il match contro la Gran Bretagna, un’occasione per riscatto e rilancio. Avvio di partita equilibrato con le...

L’ Italia femminile perde con la Slovenia l’ultima partita della giornata di qualificazione degli Europei di basket 3×3. A Kosice, in Slovacchia. le azzurre incassano così la seconda sconfitta giornaliera, dopo quella rimediata contro la Lituania. Le slovene hanno per lunghi tratti dominato il match, concluso con il punteggio di 14-17; sarà così cruciale il match contro la Gran Bretagna in programma domani. Avvio di partita equilibrato con le slovene raggiunte due volte dai canestri di Carlotta Gianolla. I tanti falli nei primi minuti costringono le azzurre ad inseguire sempre le avversarie nei primi 4 minuti di gara, fino al canestro di Rae Lin D’Alie che sigla la parità sul 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, l’Italia femminile cede anche contro la Slovenia nelle qualificazioni agli Europei

