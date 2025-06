Basket 3×3 | l’Italia batte il Portogallo e attende il destino nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia di basket 3×3 conquista una vittoria fondamentale contro il Portogallo, battendolo 17-14 a Kosice e mantenendo vive le speranze di qualificazione agli Europei. Ora, i nostri azzurri attendono con trepidazione il risultato della sfida Germania-Portogallo: un successo tedesco potrebbe spalancare loro le porte del torneo continentale, mentre in caso contrario il sogno europeo potrebbe svanire. La tensione è alle stelle…

L’Italia batte il Portogallo nella seconda delle due partite del girone B di qualificazione agli Europei di basket 3×3 per quel che concerne il campo maschile. A Kosice gli azzurri riescono a sconfiggere i lusitani per 17-14, ma se vogliono passare devono attendere il responso, più tardi, di Germania-Portogallo: una vittoria tedesca consentirebbe agli azzurri di giocare domani per arrivare alla rassegna continentale, altrimenti la questione sarebbe salvabile solo con un successo di proporzioni bibliche del Portogallo. Mentre il sole inizia a scendere su Kosice, parte bene l’Italia con Masciarelli che, se non segna, crea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: l’Italia batte il Portogallo e attende il destino nelle qualificazioni agli Europei

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Portogallo Agli Basket Italia

Italia Under 17 eliminata ai rigori agli Europei: passa il Portogallo - L’Italia Under 17 si ferma ai rigori alle semifinali degli Europei in Albania, dopo una combattuta partita contro il Portogallo.

Portogallo - Italia 0-1: Kayode regala il titolo agli Azzurrini - Il Portogallo non demorde ma è sempre l'Italia a rendersi più pericolosa nella prima frazione di gioco. Nella ripresa gli Azzurrini abbassano il baricentro e la nazionale portoghese cerca ... Come scrive it.uefa.com

Italia-Portogallo agli Europei Under 17, Azzurrini fuori ai calci di rigore - Finisce ai rigori il sogno dell’Italia Under17. In semifinale agli Europei di categoria, alla Arena Kombetare di Tirana (Albania), la selezione del ct Favo, campione in carica, s'arrende al Portogallo ... Riporta sport.sky.it

Italia U17 ko contro il Portogallo: ai rigori fatale l'errore di Iddrisa e addio Europei - L' Italia U17 esce in semifinale dell'Europeo contro il Portogallo : fatali i calci di rigore dopo il 2-2 nei 90 minuti di gioco. Azzurri avanti con Inacio (20°) che prima sbaglia un rigore e poi sull ... Segnala informazione.it

Veste la maglia della Nazionale Italiana di Basket over 55 l'orlandino Nino Scarlata