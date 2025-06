Basket 3×3 | Italia femminile prima vittoria alle qualificazioni per gli Europei

L’Italia femminile di basket 3×3 apre con il piede giusto le qualificazioni agli Europei, conquistando la prima vittoria nel girone A a Kosice contro Israele. Con un punteggio di 15-10, le azzurre dimostrano carattere e determinazione, pronte a sfidare Lituania e Slovenia nei prossimi incontri. La sfida continua: si ripartirà con intensità, perché ogni minuto conta in questa corsa verso l’Europeo.

L’Italia femminile vince il primo match del girone A delle qualificazioni agli Europei di basket 3×3. A Kosice, Slovacchia, le azzurre prevalgono con il punteggio di 15-10 su Israele. Ufficialmente torneranno in campo alle 15:35 con la Lituania e alle 17:55 con la Slovenia, ma il programma ha subito qualche proverbiale minuto di ritardo. Si comincia con le due squadre che, per due minuti, praticamente non segnano mai, se si esclude una realizzazione dall’angolo di Gianolla. L’Italia arriva al massimo vantaggio sul 4-1 dopo 2’30” con D’Alie, ma è lì che Israele si riprende. E va anche al sorpasso, con Bar Gal e soprattutto Revahe che fanno parecchio per cercare di sfruttare quel che la difesa di un’Italia relativamente nuova offre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: Italia femminile, prima vittoria alle qualificazioni per gli Europei

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Basket Femminile Qualificazioni

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028! - Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

Highlights Italia-Repubblica Ceca 68-47, basket femminile qualificazioni Europei 2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Italia-Repubblica Ceca 68-47, match valido come terza giornata del gruppo I delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket femminile. A Genova arriva una netta ... Si legge su sportface.it

LIVE Cechia-Italia 74-69, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurre, 16 punti e 10 rimbalzi di Cubaj - Bentrovati alla diretta Live di Cechia-Italia, ultimo match delle Qualificazioni agli Europei di basket femminile 2025 per il girone I! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! oasport.it scrive

Repubblica Ceca-Italia 74-69: qualificazioni agli Europei di Basket femminile. HIGHLIGHTS - L’Italia di coach Capobianco ha concluso l'ultima fase di qualificazione agli Europei 2025, che andranno in scena dal 18 giugno al 29 giugno. Le azzurre hanno terminato il percorso con una ... Segnala sport.sky.it

Finale Nazionale U17 Femminile - Umana Reyer Venezia vs Elettrica Rogeno Costa