Basket 3×3 Italia femminile battuta dalla Lituania nella seconda delle qualificazioni agli Europei

La nazionale femminile di basket 3x3 Italia subisce la prima battuta d’arresto negli Europei a Kosice, cedendo alla Lituania con un 13-18. La sfida, cruciale per il percorso di qualificazione, evidenzia le sfide di un team in crescita e determinato a riscattarsi. Con un record di 1-1, le azzurre si preparano ora alla sfida contro la Slovenia: un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguimento del torneo.

L’Italia è costretta a subire la prima sconfitta della sua fase di qualificazione, in campo femminile, agli Europei di basket 3×3. A Kosice, Lituania, la squadra azzurra deve lasciar passare la Lituania per 13-18; il prossimo appuntamento, con un record di 1-1, è ora quello delle 17:55 con la Slovenia (almeno teoricamente: abbiamo già visto che esiste un leggero rinvio per le lungaggini degli altri incontri, visto che si gioca su un unico terreno di gioco). Inizio senza punti, ma il problema non è tanto quello, quanto i falli: già tre in un amen per l’Italia. Petrenaite segna i primi punti della Lituania, Gianolla è ovunque per rispondere a tono, ma dopo due minuti il punteggio è di 4-3 per le baltiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, Italia femminile battuta dalla Lituania nella seconda delle qualificazioni agli Europei

In questa notizia si parla di: Italia Lituania Basket Femminile

Italbasket Partecipa alla discussione

Europeo di basket femminile 2025, quando e dove vedere il torneo in tv e in streaming - L'Italia è pronta a iniziare l'Europeo di basket femminile, in programma dal 18 al 29 giugno, andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere le partite in tv e in streaming. tag24.it scrive

Basket femminile: Italia ancora in viaggio per due amichevoli nelle Baleari - Altro fine settimana di partite per l'Italbasket femminile. La nazionale di Andrea Capobianco è impegnata a Inca, che fa parte delle Isole Baleari, le ... Come scrive oasport.it

Basket femminile: l’Italia cerca il bis questa sera con la Spagna - Torna in campo questa sera l’Italia di Andrea Capobianco a Inca, nelle Isole Baleari, per la seconda amichevole del weekend in preparazione degli Europei ... Si legge su oasport.it