Baskérs Forlimpopoli sfidano Tiber Roma per la promozione in B Interregionale

Partita decisiva, emozioni alle stelle: alle ore 19, i Baskérs Forlimpopoli affrontano la Tiber Roma nelle Final Four di promozione in B Interregionale. Quaranta minuti per scrivere una pagina storica, consolidare una stagione impeccabile (32 vittorie su 32) e raggiungere vette mai conquistate prima. La posta in palio è alta: la gloria o il penultimo atto di un sogno. Si potrà vedere la partita in diretta streaming, per vivere ogni momento di questa sfida senza precedenti.

