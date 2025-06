Basiglio caserma operativa Ampliato l’orario al pubblico

Una nuova era di sicurezza a Basiglio: la caserma operativa è ora aperta al pubblico con orari ampliati, offrendo un servizio più efficiente e accessibile. Dopo aver preso possesso del moderno edificio in via Carlo Porta 3, gli uomini dell’Arma rafforzano il loro impegno nella comunità, garantendo presenza e tutela costante. La nuova struttura rappresenta un passo avanti importante per la sicurezza locale, consolidando il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

I carabinieri entrano nella nuova caserma. Ampliato l’orario al pubblico. Gli uomini dell’Arma della stazione di Basiglio hanno preso possesso dell’edificio per il quale la prima pietra è stata posta l’11 marzo del 2023. Una nuova caserma realizzata dal Comune di Basiglio in via Carlo Porta 3. Il presidio dell’Arma, che dall’agosto 2024 ha garantito il servizio di ricezione al pubblico nei locali comunali di via Leonardo da Vinci durante la fase di transizione logistica, si è trasferito nella nuova sede, che unisce ora in un’unica struttura sia la componente operativa sia quella amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

