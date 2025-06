Baseball | doppia sfida tra Bbc Grosseto e Parma allo Jannella

Preparati a vivere due intense sfide di baseball allo Jannella! Oggi, alle 15.30 e alle 20.30, il Bbc Grosseto affronta il Parma, capolista in grande forma. Dopo il recupero di martedì, i ducali si presentano con il morale alle stelle, mentre i padroni di casa cercano di risalire la china. Chi sarà il protagonista di questa battaglia? Scoprilo seguendo ogni inning di questa emozionante doppia sfida!

BASEBALL Doppia sfida allo Jannella (alle 15.30 e 20.30) tra il Bbc Grosseto e il Parma, dopo il recupero di martedì. I ducali, in vetta alla classifica, arrivano a questa doppia partita con il morale alto. Tutto il contrario del Bbc Grosseto che sta disputando un campionato sotto le aspettative. Per la sfida ai ducali rientrerà Funzione, mentre Marcial sarà il partente nella gara aperta ai non Afi sotto i riflettori. Ancora fuori Profar e Garbella; senza quest'ultimo le alternative sul monte italiano sono ancora ridotte ai soli Giulianelli e Robles. "Il nostro obiettivo deve essere quello di sfruttare le occasioni che il Parma ci darà , se ce ne darà - dice il manager Carlo Del Santo - ci capita spesso di battere due o tre valide più degli avversari ma spesso non siamo capaci di approfittare delle chances che abbiamo.

