Barbero doppio successo Fa riaprire al pubblico l’anfiteatro dimenticato

l'anfiteatro esterno, restituendo così a questo spazio dimenticato la sua vita e il suo splendore. Un successo di pubblico che dimostra quanto la storia possa ancora affascinare e coinvolgere, riunendo appassionati e curiosi in un'esperienza indimenticabile. Questo evento si conferma come una testimonianza concreta del potere delle parole e della passione nel riscoprire il patrimonio culturale nascosto.

La lectio magistralis sulla peste nera del ‘300 raccontata mercoledì sera dallo scrittore e storico Alessandro Barbero ha fatto registrare il sold out al Teatro Era, sia al suo interno che nell’anfiteatro esterno. I biglietti per assistere alla lezione del più noto divulgatore storico d’Italia, organizzata da Ecofor Service in occasione degli Ecoincontri, erano volati in un batter d’occhio, tanto che è stato necessario aprire occasionalmente anche il retropalco da 750 posti da cui si è potuto assistere tramite maxi schermo. Suggestivo vedere il teatro pieno e così partecipe per questa narrazione storica, ancor di più tornare a vedere l’anfiteatro, inaugurato nel 2018, pieno e stracolmo di spettatori di tutte le età in ogni suo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barbero, doppio successo. Fa “riaprire“ al pubblico l’anfiteatro dimenticato

In questa notizia si parla di: Barbero Anfiteatro Doppio Successo

Barbero, doppio successo. Fa “riaprire“ al pubblico l’anfiteatro dimenticato - Lo scrittore e storico si è anche affacciato sul palco esterno del teatro Era. Da anni il tentativo di una struttura che è stata utilizzata poche volte. . Secondo msn.com

La nuova vita dell’anfiteatro ’Il gladiatore’ mette tutti in fila "Luogo magico da valorizzare Sogno Barbero come ospite" - Il sindaco entusiasta per il successo ... Ma l’anfiteatro è un gioiello per promuovere iniziative di arte e cultura. Il mio sogno ? Riuscire a convincere Alessandro Barbero a tenere una ... Si legge su lanazione.it

Ivanhoe: A Romance | Sir Walter Scott's Epic Tale of Chivalry & Honor