Bannon spara contro Musk | È un immigrato illegale Trump indaghi sui dati in suo possesso E si prenda la gestione di SpaceX

In un clima di tensione sempre più acceso tra le figure più influenti del panorama statunitense, Steve Bannon lancia accuse pesanti contro Elon Musk, definendolo un “immigrato irregolare” e sollecitando un’indagine ufficiale sul suo status. Mentre Trump continua a mantenere un ruolo chiave dietro le quinte, le sue mosse potrebbero rivoluzionare la strategia di gestione di SpaceX e il futuro di Elon Musk. La posta in gioco è altissima, e il mondo osserva con attenzione.

È “un immigrato irregolare “, un “narcisista” e una “persona instabile “. Nello scontro totale tra Donald Trump ed Elon Musk interviene a gamba tesa Steve Bannon, ex stratega del presidente degli Stati Uniti. Che continua a dare suggerimenti a Trump: “Dovrebbero avviare un’indagine formale sul suo status di immigrazione, perché sono fortemente convinto che sia un immigrato illegale e dovrebbe essere immediatamente deportato dal paese”. E ancora: Musk ha “attraversato il Rubicone ” sostenendo l’impeachment per il presidente “con i documenti di Epstein”. Concetti ribaditi anche in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bannon spara contro Musk: “È un immigrato illegale, Trump indaghi sui dati in suo possesso. E si prenda la gestione di SpaceX”

In questa notizia si parla di: Bannon Musk Immigrato Trump

Musk e l’addio nello Studio Ovale con un occhio livido. Bannon al Daily Mail: “Ha preso a spintoni il segretario del Tesoro” - In un clima politico sempre più turbolento, l’addio di Elon Musk nello Studio Ovale segna un capitolo inaspettato nella saga Trump.

Steve Bannon che interviene nell’arena del Trump vs Musk affermando “secondo me è un immigrato illegale” non potevano immaginarlo neanche gli autori dei Griffin Realtà supera la fantasia pt. 1728382 Rido da ieri per la frase di Bannon Partecipa alla discussione

#Bannon attacca #Musk: "Immigrato illegale e drogato". La replica: "Ritardato" L'ex stratega di Donald #Trump ha detto di aver consigliato al presidente Usa di annullare tutti i contratti del magnate e di avviare diverse indagini su di lui. E la replica non si fa atte Partecipa alla discussione

Musk «immigrato illegale»: davvero Trump potrebbe deportarlo? - Cosa c'è di fondato nelle osservazioni di Steve Bannon sulla cittadinanza dell'uomo più ricco del mondo? Musk può davvero essere cacciato dagli Usa? Si legge su corriere.it

Bannon attacca Musk: “Immigrato illegale, indagare su dati in suo possesso” - Donald Trump deve "sospendere" il nulla osta di sicurezza di Elon Musk "in attesa di indagini per le droghe e il coinvolgimento con la Cina. Nel frattempo, ... Secondo msn.com

Bannon: “Musk non capisce l’America, è un immigrato illegale e Space X va nazionalizzata” - “Il presidente lo ha accolto come uno di famiglia, lo ha invitato alle feste di Natale e di Capodanno, ha permesso a suo figlio di correre nello Studio Ovale. Ed Elon gli si è rivoltato contro, perché ... Secondo blitzquotidiano.it