Bannon | Farò di tutto per tenere Elon Musk fuori dalla Casa Bianca

In un mondo politicamente in fermento, le alleanze si svelano e i giocatori chiave si preparano a battaglie decisive. Steve Bannon, figura controversa e influente, ha dichiarato pubblicamente di voler fare di tutto per mantenere Elon Musk lontano dalla Casa Bianca, alimentando tensioni e speculazioni sul futuro politico di questi protagonisti. La lotta tra potere e influenza si fa sempre più aspra, e il destino di Musk potrebbe essere il nuovo fronte di una guerra senza esclusione di colpi.

Steve Bannon si è schierato dalla parte di Trump nella disputa che lo coinvolge con Musk: secondo lui il patron di Tesla si schiererà con i dem per andare contro il tycoon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bannon: “Farò di tutto per tenere Elon Musk fuori dalla Casa Bianca”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bannon Farò Tutto Tenere

Pd, Calenda: Comportamento Renzi ondivago