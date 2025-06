Bannon attacca Musk | Immigrato illegale indagare su dati in suo possesso

L’ex stratega di Donald Trump non risparmia critiche a Elon Musk, accusandolo di instabilità e mettendo in discussione la sua posizione legale come immigrato illegale. La polemica si infittisce, chiedendo un intervento immediato per sospendere il nulla osta di sicurezza e garantire il controllo governativo su SpaceX. Ma quali sono le vere motivazioni dietro queste accuse? La vicenda mette in evidenza le tensioni tra potere, sicurezza e innovazione nel panorama americano.

Donald Trump deve “sospendere” il nulla osta di sicurezza di Elon Musk “in attesa di indagini per le droghe e il coinvolgimento con la Cina. Nel frattempo, bisogna assicurarsi che il governo abbia il controllo della gestione di SpaceX, perché ha minacciato di tagliare il suo più grosso programma, già finanziato dal governo. Musk è chiaramente una persona instabile. Ed è un immigrato illegale? Credo di sì”. Lo ha affermato l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, in un’intervista al Corriere della Sera, intervenendo sulla separazione tra il tycoon e l’ormai ex capo del Doge. Bannon: “Indagare sui dati in possesso di Musk”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bannon attacca Musk: “Immigrato illegale, indagare su dati in suo possesso”

