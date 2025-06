Bando borse di studio Aldo Moro trionfa una classe del Ferraris De Marco Valzani

Brindisi celebra il successo dell'Istituto "Ferraris De Marco Valzani" che, all'ottava edizione del bando borse di studio "Aldo Moro" 2025, si aggiudica il primo posto. Un trionfo che testimonia l'impegno e la passione degli studenti, illuminando il cammino verso un futuro di opportunità e crescita. La vittoria di questa scuola è un esempio di come il talento possa fare la differenza, rafforzando la speranza e l'orgoglio di tutta la comunità brindisina.

BRINDISI - L'istituto "Ferraris De Marco Valzani" trionfa al bando borse di studio "Aldo Moro", giunto alla sua ottava edizione, quella del 2025. Un risultato che riempie di gioia e di speranza tutta la comunitĂ brindisina, dimostrando ancora una volta come la scuola possa essere il cuore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bando borse di studio "Aldo Moro", trionfa una classe del "Ferraris De Marco Valzani"

