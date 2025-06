Bandiere palestinesi e striscioni | gli studenti medi non smettono di denunciare il massacro di Gaza

Gli studenti medi italiani si fanno portavoce di un messaggio potente e urgente, esponendo bandiere palestinesi e striscioni per denunciare il massacro di Gaza. Attraverso questa iniziativa, la Rete degli Studenti Medi desidera sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un impegno civico sempre più forte contro ogni forma di violenza e ingiustizia. La loro voce si alza alta, chiedendo giustizia e rispetto dei diritti umani in tutto il mondo.

La Rete degli Studenti Medi ha messo in atto in diverse scuole un'iniziativa per sensibilizzare rispetto a quanto sta accadendo a Gaza e nei territori occupati palestinesi. Sono stati calati diversi striscioni dagli edifici scolastici, dal centro città, al Liceo Tito Livio, al Liceo Amedeo.

