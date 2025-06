Bande giovanili in Italia il poliziotto | età sempre più bassa e contenuti moltiplicati via social

Negli ultimi anni, le baby gang in Italia sono diventate un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante, con età dei membri in costante calo e contenuti condivisi massicciamente sui social. Roma, 7 giugno 2025 – Andrea Olivadese, direttore della Seconda divisione Sco della Polizia di Stato, ci offre uno sguardo approfondito sulla mappa di queste bande giovanili, tra reati e sfide sociali. Ma quali sono davvero i rischi e le cause di questa crescita?

Roma, 7 giugno 2025 – Andrea Olivadese, direttore Seconda divisione Sco della Polizia di Stato. Qual è la mappa delle baby gang in Italia, oggi? "Il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, non c'è una connotazione geografica specifica. Anche se magari possiamo trovare riferimenti maggiori in qualche periferia degradata di grandi centri urbani". Quali sono i reati più frequenti commessi dalle bande giovanili? "Sicuramente rapine, aggressioni anche gratuite o violenza di genere. Ma il primo elemento veramente nuovo che vedo è la grande possibilità di veicolare e moltiplicare i contenuti, attraverso i social.

