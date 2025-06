Banca Generali dice no al patto a tre con il Leone e Piazzetta Cuccia

In un contesto di tensione tra grandi player finanziari, Banca Generali chiarisce la sua posizione: niente patto a tre con il Leone e Piazzetta Cuccia. Mossa e Nagel si confrontano in una strategia delicata, mentre Mediobanca si trova sull'orlo di decisioni cruciali. La partita è aperta: quali saranno i prossimi passi nel panorama bancario italiano?

Con una lettera a Nagel, l'ad Mossa glissa sulla richiesta di partnership su bancassicurazione e wealth management. La notizia piomba sull'assemblea di Mediobanca: i numeri sono risicati e il risultato è in bilico.

Banca Generali, la parola agli azionisti - Banca Generali apre il dibattito agli azionisti, ponendo l'accento sull'inestricabilitĂ dei conflitti di interesse che possono emergere in contesti simili.

L’assemblea dei partecipanti all’accordo di consultazione tra i soci di Mediobanca, in vista dell’assemblea del 16 giugno relativa all’Ops su Banca Generali, “ha apprezzato il forte razionale industriale e finanziario alla base dell’operazione”. Partecipa alla discussione

Dal patto Mediobanca sì a Banca Generali. Ultimi dubbi per Delfin - Il presidente Pagliaro deciderà sulla richiesta di rinvio di Caltagirone all’inizio dell’assemblea. Benetton alla finestra, ... Scrive repubblica.it

Mediobanca, i soci del patto appoggiano il piano di acquisizione di Banca Generali. Alberto Pecci nuovo presidente dell’accordo - Dopo i principali soci Delfin, Caltagirone e i grandi fondi internazionali è la volta del patto di consultazione. L’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel ha presentato mercoledì 4 agli a ... Riporta informazione.it

Mediobanca, da soci patto generalizzato apprezzamento per deal Banca Generali - MILANO (Reuters) - I soci del patto di consultazione di Mediobanca (BIT: MDBI) hanno espresso un "generalizzato apprezzamento" riguardo all’offerta di acquisto su Banca Generali (BIT: GASI) nella ... Riporta it.investing.com

Milano dice no a Siena: Mediobanca boccia l’offerta di Mps e accelera su Banca Generali