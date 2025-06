Bambino travolto da una ruspa a Galliate | è grave si tenta di salvargli le gambe

Un grave incidente scuote Galliate: un bambino di quattro anni è stato travolto da una ruspa mentre era con il nonno in un cantiere edile. Le sue condizioni all’ospedale di Novara sono critiche, e i medici stanno lottando per salvargli le gambe, gravemente compromesse. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile, sperando in un miracolo che possa ridare speranza e serenità.

Un bambino di quattro anni è ricoverato in condizioni gravi all’ ospedale di Novara, dopo essere stato travolto da un BobCat su cui si trovava insieme al nonno, in un cantiere edile di Galliate, nel Novarese. Il piccolo è costantemente monitorato e i medici stanno cercando in tutti i modi di salvargli l’uso degli arti inferiori, gravemente compromessi dall’incidente. Il dramma si è consumato intorno alle 10 del mattino di sabato, mentre il bambino si trovava all’interno dell’area di lavoro. Il nonno, secondo una prima ricostruzione, lo avrebbe fatto salire con sé sull’escavatore, una mini-ruspa BobCat. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bambino travolto da una ruspa a Galliate: è grave, si tenta di salvargli le gambe

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bambino Travolto Galliate Ruspa

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave - Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes.

Schiacciato da una ruspa, bimbo di 4 anni rischia di perdere le gambe - L’incidente nel novarese, il piccolo era stato fatto salire su un escavatore dal nonno, ma il mezzo si è ribaltato e l’ha travolto ... Riporta msn.com

Bimbo di quattro anni schiacciato da una ruspa che si è ribaltata a Galliate nel Novarese, rischia di perdere le gambe - Il nonno lo aveva fatto salire sul mezzo che si sarebbe messo in movimento. A causa di cumuli di terra si è ribaltato schiacciando le gambe del piccolo ... Scrive torino.corriere.it

Bimbo di quattro anni schiacciato da una ruspa che si è ribaltata, rischia di perdere le gambe - Il nonno lo aveva fatto salire sul mezzo che si sarebbe messo in movimento. A causa di cumuli di terra si è ribaltato schiacciando le gambe del piccolo ... msn.com scrive

Arconateforum:scontro violentissimo tra un filobus e un mezzo porta Rifiuti Amsa.