Bambino di 1 mese e mezzo muore al pronto soccorso

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Legnano: un bambino di appena un mese e mezzo e un altro di un anno e mezzo hanno perso la vita al pronto soccorso, in circostanze ancora da chiarire. La famiglia, di origini itineranti e conosciuta come giostraiole, si trova al centro di un dramma che solleva molte domande sulla tutela dei più piccoli. Un caso che ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’assistenza tempestiva.

Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto al pronto soccorso di Legnano (Milano). La tragedia è accaduta nella notte inizialmente a Rescaldina (Milano), dove il bambino viveva in una roulotte in via Valsesia con la sorella e i genitori - una famiglia di giostrai - come riporta Paolo Girotti su Il Giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bambino di 1 mese e mezzo muore al pronto soccorso

