Bambina in codice rosso | cade da cavallo trasferita d’urgenza in ospedale

Una giovane atleta di soli 12 anni si trova ora in condizioni critiche dopo una caduta traumatica da cavallo nel centro ippico di Marina di Pisa. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato, ha suscitato forte preoccupazione tra i presenti e le autorità sanitarie, che si sono immediatamente attivate per garantire le cure necessarie. La dinamica dell’incidente e le sue conseguenze rappresentano un campanello d’allarme sulla sicurezza degli sport equestri e sulla tutela dei giovani cavalieri.

Pisa, 7 giugno 2025 – Paura per una dodicenne di Livorno che è rimasta ferita alla testa dopo essere caduta da cavallo. Accade nel pomeriggio di sabato 7 giugno in un centro ippico di Marina di Pisa. E’ qui che la dodicenne stava esercitandosi in sella all’animale, quando qualcosa è andato storto. C’è stata la brutta caduta. I primissimi soccorsi sono stati dati dalle persone che erano nel centro ippico. Contestualmente è stato dato l’allarme al 118. Intervenuto con l’ambulanza e l’automedica. La bambina, come valutato dal medico, aveva un trauma cranico commotivo. Per questo, e considerato la giovane età, c’è stato il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambina in codice rosso: cade da cavallo, trasferita d’urgenza in ospedale

