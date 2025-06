Bambina ferita da un colpo di carabina ad aria compressa | indagano i carabinieri

Attimi di paura e preoccupazione a Striano, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita da un colpo di carabina ad aria compressa. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le circostanze dell’incidente e garantire la sicurezza della comunità. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, sperando che si possa fare luce su questo gravissimo episodio e prevenire future tragedie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura a Striano (Na), ieri pomeriggio, in via Sarno II^ traversa, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita all’addome da un colpo partito, secondo le prime ricostruzioni, da una carabina ad aria compressa. La piccola, che stava percorrendo a piedi il breve tratto tra la sua abitazione e quella della zia, ha avvertito all’improvviso un forte dolore all’altezza dell’addome. Immediato l’intervento dei familiari, che l’hanno condotta presso l’ ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno (Sa). Qui i medici, dopo gli accertamenti del caso, hanno estratto un piccolo proiettile metallico, poi sequestrato dai Carabinieri di Striano intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bambina ferita da un colpo di carabina ad aria compressa: indagano i carabinieri

