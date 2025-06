Bambina ferita all’addome da un colpo di carabina | indagini in corso

Un tragico episodio scuote la tranquilla comunità di Striano: una bambina di 11 anni è rimasta ferita all’addome da un colpo di carabina mentre passeggiava con la zia. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto e garantire giustizia. La giovane si trova attualmente sotto le cure mediche; la sua condizione, seppur delicata, sta suscitando grande preoccupazione e solidarietà tra i residenti. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si cercano risposte.

Stava passeggiando con la zia nel tardo pomeriggio di ieri in via Sarno II traversa, a Striano, in Provincia di Salerno, quando ha avvertito un dolore improvviso all'addome. La bambina, 11 anni, è stata immediatamente accompagnata all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno dove i medici le.

