Bambina di 5 mesi trovata senza vita tra i rovi | choc a Villa Pamphili

Una scoperta sconvolgente ha scosso Villa Pamphili: il ritrovamento di una neonata di soli cinque mesi tra i rovi ha lasciato la comunità sotto shock. La piccola, con segni di trauma evidenti, è stata trovata da passanti che hanno immediatamente allertato le autorità. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti dei più piccoli. La tragica vicenda continua a far riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di vigilare sempre.

Ritrovamento choc a Villa Pamphili. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno è stato trovato il corpo senza vita di una neonata, una bambini di circa 5 mesi. La piccola era di carnagione chiara, così come anche i capelli e il corpicino riporterebbe segni di trauma sul braccio e sulla mano destra. Lo riporta il Messaggero. A notare la bambina morta tra i rovi alcuni passanti che hanno notato qualcosa di sospetto e dato l'allarme. Sul posto polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bambina di 5 mesi trovata senza vita tra i rovi: choc a Villa Pamphili

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bambina Mesi Vita Rovi

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi - Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

Roma: bambina di 5 mesi trovata senza vita tra i rovi: choc a Villa Pamphili - Ritrovamento choc a Villa Pamphili. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno è stato trovato il corpo senza vita di una neonata, una ... Da iltempo.it

A roma trovata morta una bambina di cinque mesi tra i rovi di villa Pamphili, indagini in corso - a villa Pamphili a Roma viene ritrovato il corpo di una bambina di cinque mesi con segni di trauma, indagini in corso da parte di polizia e carabinieri per omicidio volontario ... gaeta.it scrive

Lanciano, Chieti: bambina di due mesi trovata senza vita dal padre - A Lanciano, in provincia di Chieti, una bambina di due mesi ha perso la vita mentre si trovava nella sua culla. La scoperta è stata fatta dal padre che ha chiamato subito i soccorsi, ma per ... Si legge su it.blastingnews.com

Martina sta male e vomita #shorts