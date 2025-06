Balze parco regionale Parte la pulizia dei sentieri

Le Balze del Valdarno, straordinarie formazioni geologiche nate milioni di anni fa, si preparano a vivere una nuova stagione di rinascita. Con il progetto "Sorelle Balze – Le sopravvissute al Pliocene", il Circolo Legambiente Valdarno avvia la pulizia dei sentieri e un campo di volontariato, puntando a trasformarle in un Parco Naturale Regionale. Un'iniziativa che unisce passione e tutela per preservare questo patrimonio unico.

Un campo di volontariato per prendersi cura delle Balze del Valdarno, con l’obiettivo ambizioso di trasformarle, un giorno, in un Parco Naturale Regionale. È questo il cuore del progetto " Sorelle Balze – Le sopravvissute al Pliocene ", promosso dal Circolo Legambiente Valdarno per l’estate 2025. "Abbiamo scelto questo titolo – spiega Sergio Serges, vicepresidente del Circolo – perché le Balze, formazioni geologiche uniche nate milioni di anni fa, sono vere e proprie sorelle del nostro territorio: resistenti, straordinarie, ma ancora oggi troppo poco valorizzate". L’iniziativa prenderà il via lunedì 9 giugno con una settimana di attività di volontariato ambientale: i partecipanti si occuperanno della ripulitura e della segnatura dei sentieri che attraversano l’area delle Balze, da Reggello a Ponte Buriano, lungo la storica Strada dei Sette Ponti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Balze, parco regionale". Parte la pulizia dei sentieri

In questa notizia si parla di: Balze Parco Regionale Pulizia

Volontari e associazioni ripuliscono le spiagge: il Parco della Maremma si prepara per la primavera - Con l’inizio della bella stagione il Parco della Maremma ha dedicato una giornata alla pulizia delle spiagge di Marina di Alberese, Collelungo e al tratto da Principina a mare fino a Bocca d ... Secondo grossetonotizie.com

Parco Regionale della Maremma, tutto quello che c'è da sapere per organizzare una visita - Immancabile una visita alle spiagge del Parco regionale della Maremma, spiagge incontaminate, silenziose, tranquille, che vi permetteranno di sentirvi davvero parte di questo paesaggio incantato. Si legge su elle.com

Parco fluviale del Basento. L’assessore regionale Gianni Rosa: “Al via pulizia straordinaria a Potenza” - ma anche per la pulizia, per la manutenzione e per la sicurezza del Parco, individuando ciascun centro di responsabilità e rendendo fruibile in maniera continuativa una zona ad alto contenuto di ... Scrive ondanews.it

UNA GIOSTRA SI STACCA A ROMA!