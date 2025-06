Balordi negli orti sociali | Furti e atti vandalici

Gli orti sociali di San Paolo, un tempo simbolo di comunità e sostenibilità, sono stati recentemente teatro di atti vandalici e furti che minacciano il loro spirito di condivisione. Dai prodotti agricoli sottratti ai servizi igienici vandalizzati, la sicurezza di questi spazi è compromessa, soprattutto nelle ore notturne. Una situazione che richiede interventi immediati per tutelare il valore sociale di questi angoli di natura e solidarietà.

Gli orti sociali di San Paolo sono stati oggetto anche di recente di furti di prodotti agricoli e di episodi di vandalismo, in particolare sono stati presi di mira soprattutto i servizi igienici. Non è tutto: i danni causati all’ingresso avrebbero consentito anche ad alcuni utenti non autorizzati di introdursi nelle ore notturne negli spazi interni per assumere droghe. E’ quel che sostiene un cittadino assegnatario di un orto sociale nella frazione, il quale afferma di aver già chiesto più volte in passato all’amministrazione comunale (nel corso della precedente legislatura, in primis) di valutare la possibilità di implementare il sistema di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it