Ballottaggi in 13 Comuni fari puntati su Taranto e Matera

Domenica e lunedì, 8-9 giugno, i cittadini di 13 comuni italiani con più di 15mila abitanti si apprestano a scegliere il nuovo sindaco nel ballottaggio. Tra queste, spiccano Taranto e Matera, due capoluoghi simbolo di una sfida politica che va oltre i confini locali, influenzando anche il panorama regionale e nazionale. Un appuntamento cruciale per il futuro di queste città e per il quadro politico del paese. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono 13 i comuni sopra i 15mila abitanti in cui i cittadini, domenica e lunedì 8-9 giugno, sono chiamati alle urne per scegliere al ballottaggio il proprio sindaco. Particolarmente significative sono le sfide che interessano Taranto e Matera, sia perché si tratta di due capoluoghi di provincia, sia per le implicazioni politiche a livello nazionale e regionale che comportano. Nel primo turno del 25 e 26 maggio, il centrosinistra in formato extra-large: da Iv e Azione fino a M5s e Avs, ha conquistato Genova e Ravenna, strappando la prima al centrodestra. Il successo a Taranto e Matera farebbe cantare vittoria ai leader dei partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

