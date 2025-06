Ballerina regala a keanu reeves e ana de armas il loro primo grande film insieme

Un nuovo capitolo esplode nell’universo di John Wick, portando sul grande schermo un’inedita alleanza tra Keanu Reeves e Ana de Armas. Nel film "Ballerina", la suspense si mescola a emozioni intense, mentre i protagonisti affrontano sfide mortali e vendette drammatiche. Questa pellicola promette di essere uno dei blockbuster più attesi dell’anno, rinnovando l’azione e la passione che hanno fatto la fortuna della saga. La domanda ora è: saranno all’altezza delle aspettative?

Il film Ballerina, ambientato nell'universo della saga di John Wick, si distingue come una delle produzioni più attese e discusse degli ultimi tempi. La pellicola presenta un cast composto da attori noti e apprezzati, tra cui Ana de Armas nel ruolo di Eve, una assassina addestrata secondo la tradizione Ruska Roma, in cerca di vendetta per la morte del padre. La presenza di Keanu Reeves, che riprende il ruolo di John Wick per la prima volta dopo John Wick: Chapter 4, arricchisce ulteriormente la narrazione. Accanto a loro, figurano personalità come Ian McShane, Angelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Juliet Doherty.

