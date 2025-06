Ballerina | lo spin-off di John Wick convince su Rotten Tomatoes ma il box office preoccupa

Ballerina, lo spin-off di John Wick, conquista critica e pubblico con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes e CinemaScore. Tuttavia, mentre il film si prepara a debuttare con entusiasmo al box office, le previsioni indicano una crescita incerta, minacciata dalla concorrenza agguerrita. Con il nuovo capitolo dell'universo di John Wick finalmente nelle sale, si delinea uno scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola per il franchise.

Il nuovo spin-off del franchise John Wick debutta con un solido punteggio CinemaScore e un buon riscontro su Rotten Tomatoes, ma al box office rischia di cedere il passo ad altri titoli. Con Ballerina finalmente nelle sale, iniziano ad arrivare i primi dati su come il film sia stato accolto da critica e pubblico. Secondo le proiezioni aggiornate, lo spin-off dell'universo di John Wick dovrebbe esordire nel weekend nordamericano con un incasso compreso tra i 25 e i 30 milioni di dollari. Si tratta di una stima al ribasso rispetto ai 35 milioni inizialmente previsti, segnale che il film potrebbe incontrare qualche difficoltà a imporsi.

