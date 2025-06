Baleno Festival Papa Gio Run Festa in strada mostre e sagre | il week-end in città

Questo fine settimana a Bergamo si accende di energia e colore con una serie di eventi imperdibili! Dalla vivace Papa Gio Run alle esuberanti feste di strada a Redona e Longuelo, senza dimenticare le suggestive mostre e lo spettacolo “Se noi ombre” al Teatro Sociale. Un’occasione perfetta per vivere la città tra tradizione, cultura e divertimento. Non perdere l'opportunità di scoprire tutto ciò che Bergamo ha in serbo per te!

Bergamo. Sono diverse gli eventi organizzati nel fine-settimana a Bergamo. Fra le iniziative spiccano la nuova edizione di Baleno Festival al Parco Ermanno Olmi (Malpensata), la Papa Gio Run (sabato), la Festa in strada a Redona, la festa della comunità al Villaggio degli Sposi e a Longuelo, la festa dell’Oratorio in Borgo Santa Caterina e la sagra alla Madonna della Castagna, mostre e lo spettacolo “Se noi ombre” al Teatro Sociale per il Progetto Young di Fondazione Teatro Donizetti. Da annotare, inoltre, il mercatino dell’antiquariato in Piazza Dante (sabato), le emozioni al pianoforte nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Baleno Festival, Papa Gio Run, Festa in strada, mostre e sagre: il week-end in città

