Bagnini bandiere e defibrillatori | ecco l' ordinanza per l' estate 2025

Con l’arrivo dell’estate 2025, la Sicilia occidentale si prepara a garantire sicurezza e relax sulle sue splendide spiagge. Bagnini, bandiere e defibrillatori saranno i protagonisti di un’ordinanza che rafforza le misure di tutela e prevenzione. Un impegno condiviso per assicurare che ogni bagnante possa godersi il mare in totale serenità, rispettando le nuove norme che promuovono sicurezza e responsabilità.

Anche per il 2025 gli uffici marittimi della Sicilia occidentale si preparano ad assolvere i propri compiti di istituto correlati alla stagione balneare. Sotto il coordinamento della direzione marittima della Sicilia occidentale, la capitaneria di Porto Empedocle e gli uffici circondariali di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bagnini, bandiere e defibrillatori: ecco l'ordinanza per l'estate 2025

