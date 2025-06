Baby gang il professore | Cominciano a 12 anni a 17 sono già influencer criminali

Influencer criminali, con il volto nascosto dietro uno schermo, pronti a colpire e a dominare il perimetro della loro giovane esistenza. La strada si trasforma in un palcoscenico di un’emergenza educativa senza precedenti, dove la fascia d’età si abbassa sempre più, lasciando spazio a una nuova generazione di baby gang che, ormai, cominciano a 12 anni. È ora di intervenire prima che questa minaccia diventi irremovibile.

Roma, 7 giugno 2025 - Romano Pesavento, presidente del Coordinamento nazionale docenti disciplina diritti umani, professore in una scuola di Lucca. Ha scritto: “Crimine e baby gang, è la nuova emergenza educativa ”. “Lo mette per iscritto l’ultima relazione della Dia, la Direzione investigativa antimafia. L’età media d’ingresso nel mondo del crimine si è abbassata drasticamente. A 14 anni i ragazzini riscuotono il pizzo, a 17 diventano ‘influencer’ criminali. Noi cerchiamo di tenere alta la guardia. La nostra associazione è sulla piazza da dieci anni per promuovere diritti civili e legalità”. Segnalazioni da tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net