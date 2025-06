Baby gang e bullismo | incontro a scuola con genitori ma se ne presenta solo uno

GALATINA – Un incontro importante per affrontare il delicato tema del baby gang e del bullismo, fenomeni che negli ultimi mesi hanno suscitato preoccupazione tra genitori, insegnanti e cittadini. Nonostante l’assenza di uno dei genitori previsti, l’appuntamento si rivela un’occasione preziosa per sensibilizzare e condividere strategie di prevenzione. La presenza, anche singola, dimostra il bisogno di dialogo e responsabilità collettiva: insieme possiamo contrastare questi fenomeni e costruire un ambiente più sicuro e accogliente per i nostri giovani.

GALATINA – Un incontro per affrontare il tema del bullismo anche alla luce dei fatti che negli scorsi mesi hanno riempito le cronache salentine e dopo i provvedimenti dei giorni scorsi nei confronti dei protagonisti del grave episodio di violenza registratosi nella stazione locale: l’appuntamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Baby gang e bullismo: incontro a scuola con genitori ma se ne presenta solo uno

