Avis il nuovo presidente nazionale è bergamasco | Derivati del plasma serve autosufficienza

Oscar Bianchi è il nuovo presidente nazionale dell’Avis, associazione volontari italiani del sangue. È stato eletto dal nuovo Consiglio Nazionale che si è riunito per la prima volta oggi, sabato 7 giugno, nella sede dell’associazione a Milano. Bianchi, dopo due mandati come presidente dell’Avis Regionale Lombardia, succede a Gianpietro Briola e rimarrà in carica per quattro anni. Cinquantatreenne, sposato con due figlie, nelle scorse settimane era stato nominato anche presidente di CSVnet Lombardia, il coordinamento regionale dei centri di servizio per il volontariato. Bergamasco, laureato in Economia e Commercio e in Giurisprudenza, ricopre il ruolo di responsabile d’area all’interno di un importante istituto di credito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it