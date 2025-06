Aveva una pinna impigliata in una rete e un amo conficcato in bocca | torna in mare la Caretta caretta soccorsa a Capo Gallo

Dopo un lungo percorso di cura e speranza, la tartaruga Caretta caretta, trovata impigliata in una rete con un amo conficcato, torna finalmente nel suo habitat naturale. Questa meravigliosa testimonianza di rinascita ci ricorda l'importanza della tutela marina e dell'impegno di tutti noi per proteggere le nostre meraviglie marine. Ora, tra le onde di Capo Gallo, la natura può riprendere il suo corso, celebrando un nuovo inizio per questa affascinante creatura.

E' tornata in mare dalla spiaggia del club Roggero di Lauria la tartaruga Caretta caretta, trovata a Capo Gallo dalla guardia costiera un mese fa e curata all'Istituto Zooprofilattico. L'esemplare femmina di circa 20-25 anni e 40 centimetri di lunghezza è stata adagiata tra le onde del mare di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aveva una pinna impigliata in una rete e un amo conficcato in bocca: torna in mare la Caretta caretta soccorsa a Capo Gallo

