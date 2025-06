Avete mai visto la bellissima figlia di Myrta Merlino? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Avete mai visto la splendida figlia di Myrta Merlino? La giovane, così somigliante alla madre da sembrare sua sorella, sta conquistando tutti con il suo charme. Ma chi è realmente e che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme: questa ragazza è molto più di una semplice erede, rappresenta una nuova generazione di talento e personalità. Restate con noi per conoscere tutti i dettagli!

Myrta Merlino ha una figlia che le somiglia moltissimo al punto da sembrare sua sorella. Ecco chi è la ragazza! Leggi anche: Ora è ufficiale, Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: ecco chi prende il suo posto Tra le conduttrici italiane più amate e apprezzate, Myrta Merlino ha un forte legame con sua figlia, di cui è molto orgogliosa. Scopriamo di seguito tutto sulla ragazza! Ecco chi è la figlia di Myrta Merlino. Nata nel 2003 dalla relazione con l'ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, Caterina Arcuri è la figlia di Myrta Merlino.