Aversa assessori non firmano accettazione delle deleghe De Michele | Atto di sfiducia a Matacena

Aversa vive un momento di tensione politica: gli assessori si rifiutano di firmare le deleghe proposte dal sindaco Franco Matacena, creando una stand-by sul rimpasto annunciato. Dopo l’atto di sfiducia a Olga Diana, l’amministrazione si trova di fronte a un nuovo ostacolo che mette in discussione la stabilità della giunta. La crisi si approfondisce, lasciando il futuro politico della città ancora più incerto.

Ad Aversa il tentativo di rimpasto delle deleghe in giunta si è arenato: gli assessori hanno rifiutato di firmare i decreti di assegnazione firmati dal sindaco Franco Matacena. Dopo la sfiducia all'assessore Olga Diana, Matacena aveva annunciato una riorganizzazione interna senza modificare i nomi degli assessori, ma cambiando gli incarichi.

