Aversa 48enne ferito a una mano con coltello e colpi di pistola a pallini da auto in corsa

Una notte di tensione scuote Aversa, dove un uomo di 48 anni si è trovato coinvolto in una spirale di violenza: prima ferito con un coltello, poi colpito da colpi di pistola a pallini da un’auto in corsa. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza cittadina e mette in discussione la fragile tranquillità della comunità. La vicenda è ancora avvolta nel mistero, ma ciò che conta è il rischio che episodi simili possano ripetersi.

Prima un uomo armato e ferito a una mano con un coltello, poi spari con una pistola caricata a pallini da un’auto in corsa. È il bilancio di una manciata di ore di ordinaria follia ad Aversa, tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì, che riaccende l’allarme sicurezza in città. Aversa, 48enne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, 48enne ferito a una mano con coltello e colpi di pistola a pallini da auto in corsa

