Avere un cane in casa può influire sulla possibilità di un bambino di sviluppare un’eczema | lo studio

Avere un cane in casa durante i primi mesi di vita del bambino potrebbe fare la differenza nella prevenzione dell’eczema, una condizione fastidiosa e diffusa. Uno studio europeo su quasi 300.000 persone rivela che l’ambiente domestico e la presenza di un amico a quattro zampe possono ridurre il rischio di questa problematica, soprattutto in bambini con predisposizioni genetiche. Scopri come il vostro ambiente può influenzare la salute futura dei più piccoli. Continua a leggere.

Un nuovo studio europeo su quasi 300.000 persone ha scoperto come la qualità dell'ambiente e la convivenza con un cane durante il primo anno di vita può ridurre il rischio di eczema nei bambini con una specifica predisposizione genetica. La ricerca, la più ampia nel suo genere, suggerisce che l’ambiente domestico potrebbe influenzare lo sviluppo della malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

