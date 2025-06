avellino si lavora per un colpo di qualità a centrocampo

L'Avellino mira a rinforzare il suo centrocampo con un colpo di qualità e davvero interessante: Diego Demme. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoverde ha avviato i contatti con il centrocampista tedesco, attualmente all’Hertha Berlino. La trattativa, basata su una fattibilità economica, promette di portare esperienza e solidità alla mediana, e il futuro di Demme in Irpinia potrebbe diventare realtà molto presto.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino sta valutando un importante rinforzo per il centrocampo: Diego Demme. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoverde ha avviato contatti con il centrocampista tedesco classe 1991, attualmente in forza all’ Hertha Berlino. Le parti stanno ora valutando la fattibilità dell’operazione, con l’accordo economico che sembra raggiungibile. Demme, noto per la sua grinta e intelligenza tattica, ha avuto un ruolo significativo nel Napoli, dove è arrivato nel gennaio 2020 per 12 milioni di euro. Sotto la guida di Gennaro Gattuso, ha conquistato una Coppa Italia nel 2020 e ha fatto parte della rosa che ha vinto lo scudetto nel 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it