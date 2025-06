Avellino lavori in corso per la nuova stagione | Bastoni tra gli obiettivi di mercato

Avellino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: la città e i tifosi possono già sentire l’entusiasmo crescere mentre il club lavora intensamente per rinforzare la squadra. Con Bastoni tra gli obiettivi di mercato, il progetto avellinese promette grandi novità e sfide avvincenti. La stagione che sta nascendo sarà determinante: restate con noi per scoprire tutte le emozioni che ci aspettano.

AVELLINO — È iniziata la fase di costruzione dell’Avellino Calcio in vista della prossima stagione. Mentre si definiscono i dettagli per il ritiro estivo, il club biancoverde — sotto la guida del patron D’Agostino e del direttore sportivo Aiello — è al lavoro sul fronte del mercato, con diversi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, lavori in corso per la nuova stagione: Bastoni tra gli obiettivi di mercato

Parte “Branco”: l’Avellino lancia la campagna di fidelizzazione per la stagione 2025/26 - L’US Avellino 1912 annuncia l’avvio della campagna di fidelizzazione “Branco” per la stagione 2025/26, in partenza domani, 21 maggio alle ore 15:00.

Coppa Italia 25/25 Last 32 Milan – Bari Como – Südtirol Torino – Modena Udinese – Carrarese Genoa – Virtus Entella o avversaria da definire Verona – Padova o avversaria da definire Cagliari – Avellino o avversaria da definire Parma – Rimini o avversaria

#Avellino al lavoro per prendere il centrale Mathias #Antonini dal #Catanzaro. #calciomercato

Us Avellino, D’Agostino: “Stadio, lavori imminenti. Ritiro al Nord, il mercato? Idee chiare” - Il presidente dell’Avellino fa il punto su infrastrutture, programmazione e campagna tessere: “Entusiasmo importante” ... Riporta today.it

Avellino, lavori stadio Partenio: cantiere (quasi) aperto - Rispettare i tempi per permettere all'Us Avellino di godersi in pieno la serie B giocando nella sua tana, abbracciata dall'affetto dei tifosi. È questa la priorità del ... Scrive ilmattino.it

Avellino, D'Agostino: "In settimana la sede del ritiro. Si va verso il nord" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Calcio Avellino, De Cesare: Stiamo lavorando sullo staff