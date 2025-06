Avellino estorsione aggravata | i carabinieri arrestano due persone

Una recente operazione dei carabinieri di Avellino ha portato all'arresto di due persone e alla denuncia di altre due per estorsione aggravata. La vicenda, avvolta da minacce e intimidazioni, ha scosso la comunità di Lioni, evidenziando l'importanza di un sistema di sicurezza efficace. Le indagini continuano, ma ciò che emerge è un forte messaggio: nessuno è immune dalla legge e la giustizia fa il suo corso.

Due persone sono state arrestate dai carabinieri e altre due denunciate a piede libero per estorsione aggravata ai danni di un giovane di Lioni, in provincia di Avellino. I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip su richiesta della Procura di Avellino. Gli arrestati, uno dei quali già sottoposto a sorveglianza speciale, avrebbero minacciato la vittima anche con una pistola, costringendola a consegnare 13mila euro in contanti. Gli altri due indagati, accusati di aver partecipato attivamente all’estorsione, sono stati perquisiti. Le indagini si sono avvalse di testimonianze, immagini di videosorveglianza e controlli sui flussi di denaro su conti intestati a terzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Avellino, estorsione aggravata: i carabinieri arrestano due persone

