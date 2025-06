Autostrada A11 | chiusure notturne delle stazioni Lucca est e Chiesina Uzzanese

Se viaggiate lungo l'autostrada A11, è importante conoscere le chiusure notturne delle stazioni di Lucca Est e Chiesina Uzzanese, previste a partire da martedì 10 giugno. Questi interventi, dettagliatamente illustrati nel programma completo, mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza della rete stradale. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare disagi improvvisi.

Il programma completo da martedì 10 giugno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni Lucca est e Chiesina Uzzanese

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Autostrada Chiusure Notturne Stazioni

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26 - Nuove chiusure notturne sono programmate per questa settimana sull'A26. Secondo il comunicato di Autostrade per l'Italia, le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione dei pali luce, con limitazioni che inizieranno dalle 22 di martedì 13 fino alle 6 di mercoledì.

Lavori sull'A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne per il tratto Bari-Bitonto https://ift.tt/Nr8RxZB https://ift.tt/eCPHtFU Partecipa alla discussione

Lavori notturni sull'A14: chiuse le stazioni di Pedaso e Fermo Porto San Giorgio Partecipa alla discussione

Lavori sulla A4 Milano-Brescia: previste chiusure notturne nelle stazioni di Capriate e Ponte Oglio - Chiusure dovute ai lavori di rifacimento previsti sulla linea autostradale. Ecco a voi i giorni e gli orari delle variazioni. Si legge su bergamonews.it

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Altopascio - ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 9 giugno 2025, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata ... Segnala firenzepost.it

Autostrada: chiusure notturne stazione di Fabro e area di servizio Fabro Est - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 ... Come scrive orvietosi.it

Manutenzione viadotti, chiusure notturne stazione autostradale di Romagnano Sesia Ghemme