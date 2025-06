Autostazione di Avellino | stretta della Polizia contro gli illeciti

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli presso l’autostazione di Avellino, stringendo la morsa contro comportamenti illeciti e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. Questa azione rientra in una strategia mirata a prevenire e combattere ogni forma di illegalità, offrendo un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti gli utenti che transitano quotidianamente. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità rappresenta la chiave per un futuro più sereno e controllato.

Nell'ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi dell'Autostazione Air di via Fariello, negli ultimi giorni agenti gli della Squadra.

In questa notizia si parla di: Autostazione Avellino Polizia Illeciti

