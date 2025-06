Automobilismo presentato sulla Vespucci il passaggio della 1000 Miglia dall’Accademia di Livorno

Un'emozionante celebrazione dell'automobilismo si è svolta sul suggestivo scenario della Nave Amerigo Vespucci a Livorno, annunciando il passaggio della 1000 Miglia 2025 dall'Accademia Navale. Il prestigioso evento, previsto per il 20 giugno, promette di unire storia e velocità in un percorso unico che attraverserà luoghi simbolo e appassionerà gli appassionati di tutto il mondo. L'attesa cresce: sarà un’edizione indimenticabile che segnerà un nuovo capitolo della leggendaria corsa.

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi, sul cassero di Nave Amerigo Vespucci attraccata nel porto di Livorno, la presentazione ufficiale del passaggio della 1000 Miglia 2025 all’interno dell’Accademia Navale, in calendario per il prossimo 20 giugno. Nel corso della quarta tappa di gara, che porterà la corsa da Cervia-Milano Marittima a Parma, le auto in gara provenienti da Montelupo Fiorentino – dove il percorso in risalita incrocerà quello della discesa verso Roma nella seconda tappa – varcheranno i cancelli dell’Accademia Navale di Livorno per affrontare una serie di prove cronometrate prima di costeggiare la Versilia e proseguire verso il Passo della Cisa. 🔗 Leggi su Seriea24.it