Automobile e tir si scontrano sulla Romea conducente elitrasportato all' ospedale di Cona

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 giugno sulla Strada statale 309, al chilometro 40 in località Vaccolino. Un tir e un’automobile si sono scontrati violentemente, provocando momenti di grande apprensione. La conducente dell’auto è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Cona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la sicurezza resta una priorità per tutti gli automobilisti.

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di sabato 7 giugno, lungo la Strada statale 309. Un tir e un'automobile, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate al chilometro 40 in località Vaccolino, all'altezza dell'uscita per Lagosanto.

In questa notizia si parla di: Automobile Scontrano Romea Conducente

