Auto sulla folla | ferite anche moglie e figlia del conducente

Chiuso in un istante di caos e dolore, il tragico incidente ha trasformato una tranquilla giornata estiva in un incubo reale. Le vittime, tra cui la moglie e la figlia del conducente, sono rimaste ferite senza preavviso, mentre il silenzio innocente si spezzava sotto il fragore di un gesto improvviso. In un attimo, la normalità si è dissolta, lasciando dietro sé solo ricordi di un momento che nessuno dimenticherà mai.

Non c’è stato nessun rumore prima. Solo il suono metallico dei passi sul selciato, le voci basse in una giornata d’estate che sembrava troppo quieta per lasciare presagire l’orrore. La piazza era quella di sempre: negozi, biciclette, bambini per mano. Poi, un motore ha strappato il silenzio come un colpo netto, senza esitazioni. E subito dopo, il caos. Il cofano che sale sul marciapiede, le grida, i corpi sbalzati sull’asfalto. Qualcuno si è nascosto dietro un palo, qualcuno ha afferrato un bambino all’ultimo secondo. Ma altri non ce l’hanno fatta. Quando la macchina si è fermata, di traverso, i presenti si sono accorti che a bordo non c’era un terrorista qualunque: c’erano anche una donna e una bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto sulla folla: ferite anche moglie e figlia del conducente

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Auto Folla Ferite Moglie

Dramma all’improvviso, auto sulla folla: urla e panico tra la gente - Un drammatico incidente ha interrotto la festa sportiva, quando un'auto è piombata sulla folla di tifosi.

Auto sulla folla in Baviera: ferite anche la moglie e la figlia del conducente - Un uomo ha travolto con l’auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Subito dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine. Sono almeno cinque le persone ferite: stando a qu ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Auto su folla in Baviera, ferite moglie e figlia del conducente - Un uomo ha travolto con l'auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Il numero dei feriti è per ora incerto, scrive la Bild online, secondo la quale tra questi ci ... Come scrive ansa.it

Germania, auto sulla folla a Passau: ferite moglie e figlia del conducente. Non escluso gesto intenzionale - Auto sulla folla a Passau, in Germania. Un uomo ha travolto con il suo veicolo un gruppo di persone nella città nel Land della Baviera, ... Segnala msn.com

Auto sui pedoni a Liverpool durante la festa per la vittoria della Premier League