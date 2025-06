Auto sulla folla a Passau in Germania | cinque persone ferite tre di loro sono gravi

Una tragica scena si è consumata a Passau, in Germania, dove un'auto ha investito una folla vicino alla stazione principale, ferendo gravemente cinque persone, tre delle quali in modo serio. La rapida reazione dei passanti e l’intervento immediato delle forze dell’ordine hanno evitato forse conseguenze ancora più gravi. La polizia sta indagando per chiarire se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Continua a leggere.

I fatti sono avvenuti intorno sul retro della stazione principale di Passau. Alcuni passanti hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente. La polizia criminale ha avviato le indagini sul luogo dell’accaduto e sta valutando l’ipotesi che il conducente abbia volontariamente diretto il veicolo contro il gruppo di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

